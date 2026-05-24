Теннисист Медведев опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге ATP

Москва24 мая Вести.Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. 30-летний россиянин Даниил Медведев опустился с седьмого на восьмое место.

На прошедшей неделе спортсмен из России не принимал участия в турнирах​​​. На старте Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с представителем Австралии Адамом Уолтоном.

Соотечественник Даниила Андрей Рублев остался на 13-й позиции. В первом раунде Roland Garros российский теннисист сыграет против перуанца Игнасио Бусе.

Россиянин Карен Хачанов, сохранивший 15-е место, на старте Открытого чемпионата Франции встретится с Артюром Жеа из Франции.

Рейтинг ATP по-прежнему возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер (14 750 баллов). Следом идут испанец Карлос Алькарас (11 960), представитель Германии Александр Зверев (5705), серб Новак Джокович (4460) и американец Бен Шелтон (4070).

В середине марта 2026 года Медведев вернулся в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов впервые с июня 2025 года.