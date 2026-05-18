Российский теннисист Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Москва18 мая Вести.Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Даниил Медведев поднялся на две позиции.

В активе 30-летнего спортсмена 3760 очков и седьмое место в рейтинге. На прошедшей неделе российский теннисист дошел до полуфинала турнира в Риме, где уступил представителю Италии Яннику Синнеру (2:6, 7:5, 4:6).

Итальянец по-прежнему возглавляет рейтинг ATP. На счету Синнера 14 700 баллов. Следом идут испанец Карлос Алькарас (11 960), Александр Зверев из Германии (5705), серб Новак Джокович (4710), канадец Феликс Оже-Альяссим (4060) и американец Бен Шелтон (4030).

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов располагаются на 13-й и 15-й позициях соответственно.