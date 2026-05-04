Медведев и Андреева улучшили свои позиции в рейтингах ATP и WTA

Теннисисты Медведев и Андреева улучшили свои позиции в мировом рейтинге Медведев и Андреева улучшили свои позиции в рейтингах ATP и WTA

Москва4 мая Вести.Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева улучшили свои позиции в рейтингах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Оба спортсмена на прошлой неделе приняли участие в турнире серии "Мастерс" в Мадриде. Андреева дошла до финала, где уступила украинке Марте Костюк. Медведев же в четвертом круге проиграл итальянцу Флавио Коболли.

В обновленном рейтинге на сайте WTA Андреева поднялась с восьмого на седьмое место (4181 очко). Медведев так же поднялся на одну позицию в рейтинге ATP и теперь занимает девятую строчку с 3460 очками.

Первые места рейтингов все так же занимают итальянец Янник Синнер (14350 очков) и белоруска Арина Соболенко (10110 очков).