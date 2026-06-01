Рублев выбыл из Открытого чемпионата Франции, уступив чеху Меншику в пяти сетах Рублев потерпел поражение от Меншика в четвертом круге Roland Garros

Москва1 июн Вести.Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции, проиграв в четвертом круге 20-летнему чеху Якубу Меншику.

Матч на парижских грунтовых кортах продолжался 3 часа 45 минут. Посеянный под 11-м номером Рублев уступил 26-й ракетке турнира со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 3:6.

Для Меншика эта победа стала исторической – 20-летний теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. За право сыграть в полуфинале он поборется с победителем встречи между норвежцем Каспером Рудом (15-й номер посева) и бразильцем Жоао Фонсекой (28-й).

Roland Garros – второй по счету турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования на грунтовых кортах стадиона имени Ролана Гарроса проходят в Париже с 18 мая по 7 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, победивший на Roland Garros в 2025 году.

В январе 28-летний Андрей Рублев дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, обыграв в первом круге итальянца Маттео Арнальди, а во втором – португальца Жайме Фарию. В третьем круге он уступил аргентинцу Франсиско Черундоло.