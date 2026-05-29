Джоковича стошнило на корте в ходе пятичасового матча во Франции

Москва29 мая Вести.Сербского теннисиста Новака Джоковича в пятницу вырвало во время длившегося почти 5 часов матча в рамках Открытого чемпионата Франции.

Серб, которому 39 лет, участвовал в турнире Большого шлема 82-й раз. В матче третьего круга "Ролан Гаррос" Джокович сражался с бразильцем Жоао Фонсекой.

В начале пятого сета знаменитого сербского теннисиста стошнило на корте в мусорный бак.

Матч длился 4 часа 47 минут. Джокович проиграл Фонсеке со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

В январе сербский теннисист первым в истории одержал 400 побед в матчах на турнирах Большого шлема.