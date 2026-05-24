Соперник Хачанова на Roland Garros срочно покинул корт из-за проблем с желудком Теннисист Жа прервал матч с Хачановым ради экстренного посещения туалета

Москва24 мая Вести.На старте Открытого чемпионата Франции по теннису соперник россиянина Карена Хачанова француз Артюр Жа был вынужден прервать матч. Теннисисту срочно понадобилось в туалет.

Жа во время первого сета попросил супервайзера остановить игру из-за проблем с желудком.

У меня понос. Мне нужно пойти в туалет, я больше не могу двигаться признался спортсмен

Позже он вернулся на корт. Поход в туалет не помог французу. Хачанов победил соперника со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 и вышел в следующий раунд турнира.