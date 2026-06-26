Стал известен соперник Медведева в первом круге Уимблдона Теннисист Медведев начнет Уимблдон матчем против хорвата Чилича

Москва26 июн Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев начнет выступление на Уимблдоне матчем против хорвата Марина Чилича. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась в пятницу в Лондоне.

Медведев получил восьмой номер посева. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне остаются выходы в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Его соперник Марин Чилич занимает 60-е место в рейтинге ATP, является победителем US Open 2014 года и финалистом Уимблдона-2017.

Вторая ракетка России Андрей Рублев, посеянный под 12-м номером, в первом круге встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Еще один представитель России Карен Хачанов, получивший 19-й номер посева, на старте турнира сыграет с британцем Билли Харрисом.

Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер. В первом круге он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.