Москва26 июнВести.Первая ракетка России Даниил Медведев начнет выступление на Уимблдоне матчем против хорвата Марина Чилича. Жеребьевка основной сетки турнира состоялась в пятницу в Лондоне.
Медведев получил восьмой номер посева. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне остаются выходы в полуфинал в 2023 и 2024 годах. Его соперник Марин Чилич занимает 60-е место в рейтинге ATP, является победителем US Open 2014 года и финалистом Уимблдона-2017.
Вторая ракетка России Андрей Рублев, посеянный под 12-м номером, в первом круге встретится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Еще один представитель России Карен Хачанов, получивший 19-й номер посева, на старте турнира сыграет с британцем Билли Харрисом.
Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер. В первом круге он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.