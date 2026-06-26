Мирра Андреева начнет выступление на Уимблдоне матчем против полячки Линетт

Жеребьевка определила соперниц россиянок в первом круге Уимблдона Мирра Андреева начнет выступление на Уимблдоне матчем против полячки Линетт

Москва26 июн Вести.Первая ракетка России и чемпионка "Ролан Гаррос" Мирра Андреева начнет выступление на Уимблдоне матчем против представительницы Польши Магды Линетт. Соперники российских теннисистов в первом круге определились по итогам жеребьевки, которая прошла сегодня.

В женской сетке Екатерина Александрова на старте турнира сыграет с венгеркой Панной Удварди, Анастасия Гасанова встретится с колумбийкой Эмилианой Аранго, а Анастасия Захарова - с чешкой Каролиной Муховой.

Анна Калинская начнет турнир матчем против польской теннисистки Магдалены Френх, Анна Блинкова сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой, Алина Корнеева - с австралийкой Кимберли Биррелл. Еще одна российская теннисистка, Людмила Самсонова, в первом круге встретится с Полиной Кудерметовой, представляющей Узбекистан.

В мужской сетке Даниил Медведев стартует матчем против хорвата Марина Чилича. Андрей Рублев в первом круге сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, а Карен Хачанов встретится с британцем Билли Харрисом.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня.