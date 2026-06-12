Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал АТР в Нидерландах, обыграв голландца Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Нидерландах

Москва12 июн Вести.Российский теннисист Даниил Медведев обыграл оппонента из Нидерландов Тейса Бугарда в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в голландском Хертогенбосе. Эта победа обеспечила ему выход в четвертьфинал соревнований.

Медведев имеет третий номер посева. Встреча с голландцем на корте завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

В следующий раз теннисист из РФ сыграет с хорватом Марином Чиличем, который в матче второго круга АТР обыграл португальца Нуну Боржеша.

В марте текущего года Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР впервые с июня 2025 года.