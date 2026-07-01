Медведев вышел в третий круг Уимблдона Даниил Медведев обыграл Даниэля Мериду во втором круге Уимблдона

Москва1 июл Вести.Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Даниэля Мериду.

Матч турнира серии "Большого шлема", который проходит в Лондоне, завершился победой россиянина со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, уступил в первом сете, однако затем выиграл три партии подряд и завершил встречу в четырех сетах.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимой и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Медведев ранее уже дважды доходил до полуфинала Уимблдона – в 2023 и 2024 годах. Турнир с общим призовым фондом 64,2 миллиона фунтов стерлингов завершится 12 июля.

В первом круге Уимблдона Медведев в трех сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:1, 6:2, 6:4.