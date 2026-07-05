Сафиуллин уступил Джоковичу и завершил выступление на Уимблдоне Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в четвертом круге Уимблдона

Москва5 июл Вести.Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Уимблдоне, уступив сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга турнира. Встреча прошла в Лондоне.

После этой игры представителей России в одиночных разрядах Уимблдона не осталось.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Джоковича.

Сафиуллин пробился в основную сетку турнира через квалификацию и сумел выиграть у Джоковича третий сет, однако этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал.

Следующим соперником сербского теннисиста станет победитель матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Для 28-летнего Сафиуллина лучшим результатом на турнирах Большого шлема остается четвертьфинал Уимблдона 2023 года. 39-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема и рекордсменом по количеству недель в статусе первой ракетки мира.