Джокович победил 102-ю ракетку мира и вышел во второй круг Уимблдона

Джокович пробился во второй круг Уимблдона Джокович победил 102-ю ракетку мира и вышел во второй круг Уимблдона

Москва30 июн Вести.Обладатель рекордного количества титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира.

В первом круге Джокович одержал победу над представителем Китая У Ибином, который занимает 102-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP, Association of Tennis Professionals), со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Матч продлился 3 часа 12 минут. За это время У Ибин 15 раз подал навылет, допустил двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из 11.

На счету Джоковича 15 эйсов, ни одной ошибки при подаче и три из шести успешно использованных брейк-пойнтов.

В следующем раунде 39-летний Джокович, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В другом матче первого круга испанец Алехандро Давидович-Фокина, занимающий 22-е место в рейтинге, переиграл аргентинца Франсиско Черундоло - 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).

Джокович 25 мая успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции, одержав победу в матче первого круга Roland Garros над французом Джованни Мпетши-Перрикаром.