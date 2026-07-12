Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона, в десятый раз подряд обыграв Зверева Синнер стал победителем Уимблдона

Москва12 июл Вести.Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над немцем Александром Зверевым в финале Уимблдона, который проходил на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера (1-й номер посева)​​​. Победитель "Ролан Гаррос" 2026 года Зверев был посеян под вторым номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут.

Спортсмены в 15-й раз играли друг против друга, счет личных встреч стал 11-4 в пользу Синнера, который победил Зверева десятый раз подряд.

Яннику Синнеру 24 года, он являлся действующим чемпионом Уимблдона, всего в активе первой ракетки мира пять побед на турнирах Большого шлема и 30 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что победительницей Уимблдонского турнира стала чешская теннисистка Линда Носкова. В финальном матче девятая сеяная Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, посеянную под десятым номером, со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.