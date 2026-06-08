Москва8 июн Вести.Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в финальном поединке Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" (Roland Garros-2026).

Встреча продолжалась пять сетов и закончилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Для представляющего Германию 29-летнего теннисиста эта победа - первая за четыре финала на турнирах "Большого шлема". До этого Зверев трижды терпел поражение в финалах подобных соревнований: в 2020 году (US Open), в 2024-м (Roland Garros) и в прошлом году (Australian Open).

Мы столько всего пережили — травмы, разбитое сердце, поражения, иногда мы были лузерами. Но в итоге мы чемпионы "Большого шлема". И это самое важное сказал теннисист во время церемонии награждения, обращаясь к своим фанатам

Ранее в Париже финальный поединок Roland Garros в одиночном женском разряде выиграла россиянка Мирра Андреева. Спортсменка впервые завоевала трофей Большого шлема. Она стала четвертой россиянкой, которой удалось выиграть Roland Garros в одиночном разряде. До нее это сделали только Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.