Синнер обыграл Рууда и вторым после Джоковича собрал "Золотой карьерный Мастерс" Синнер стал вторым теннисистом в мире, собравшим "Золотой карьерный Мастерс"

Москва17 мая Вести.Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил норвежца Каспера Рууда в финале турнира серии "Мастерс" в Риме.

Уточняется, что призовой фонд турнира превышает 8,2 млн евро.

Соревнование закончилось со счетом 4:6 в пользу итальянца. Игра продлилась 1 час 45 минут. Счет личных встреч теперь 5–0 в пользу первой ракетки мира.

Янник Синнер стал вторым теннисистом после Новака Джоковича, оформившим "Золотой карьерный Мастерс": он выиграл все девять турниров этой категории с момента ее создания в 1990 году. Кроме того, 24-летний итальянец одержал 34-ю победу подряд на "Мастерсах", обновив собственный рекорд.

Для Синнера этот титул АТР стал пятым в сезоне и 29-м в карьере. Он стал первым итальянцем, который стал чемпионом турнира в Риме со времен Адриано Панатты в 1976 году.