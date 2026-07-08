Джокович восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Оже-Альяссима

Джокович обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона Джокович восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв Оже-Альяссима

Москва8 июл Вести.Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинальном матче Уимблдона.

Встреча на травяном корте в Лондоне завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) в пользу 39-летнего серба, имеющего седьмой номер посева.

Оже-Альяссим посеян на турнире под третьим номером.

Соперники провели на корте 5 часов 15 минут, побив тем самым рекорд продолжительности четвертьфинальных матчей на Уимблдоне.

В полуфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Джокович сыграет с действующим победителем турнира итальянцем Янником Синнером (первый номер посева).

Для бывшей первой ракетки мира это станет восьмым полуфиналом Уимблдона подряд. С 2017 года Джокович четыре раза завоевал трофей (2018, 2019, 2021, 2022 годы), дважды проиграл в финале (2023, 2024) и один раз уступил в полуфинале (2025). В 2020 международный турнир не проводили из-за коронавирусных ограничений.

Ранее в матче 1/8 финала Уимблдона Джокович выбил из турнира российского теннисиста Романа Сафиуллина.