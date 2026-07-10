Россиянка Пушкарева обыграла украинку Скляр и вышла в финал юниорского Уимблдона Россиянка Пушкарева обыграла украинку Скляр в 1/2 финала юниорского Уимблдона

Москва10 июл Вести.Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла украинку Полину Скляр в полуфинальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча Пушкаревой и Скляр завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу посеянной под 14-м номером россиянки​​​. Скляр была посеяна под 15-м номером. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

В финале Пушкарева сыграет с китаянкой Сунь Синьжань (1-й номер посева).

Анне Пушкаревой 17 лет, она занимает 1015-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдон – третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии.

Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинальном матче Уимблдона.