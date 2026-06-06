Москва6 июн Вести.Российская теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей Открытого чемпионата Франции среди юниоров. В финальном поединке она обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь в двух партиях со счетом 6:2, 6:1.

Россиянка занимает 309-е место в мировом рейтинге. Китаянка располагается на 650-й позиции.

В финале взрослого женского Roland Garros соотечественница Октябревой Мирра Андреева встретится с Майей Хвалиньской из Польши. Их матч начнется 6 июня в 16:00 по московскому времени