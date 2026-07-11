Москва11 июл Вести.Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу посеянной под 14-м номером Пушкаревой​​​. Сунь Синьжань получила первый номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты. В финал россиянка вышла, обыграв днем ранее украинку Полину Скляр (15-й номер посева) со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Анне Пушкаревой 17 лет, она занимает 1015-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдон – третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии.

Ранее стало известно, что в финал Уимблдонского теннисного турнира вышли два спортсмена, страдающие аллергией на травяное покрытие кортов. В мужском решающем матче сыграет немец Александр Зверев, а в женском одиночном разряде за титул поборется чешка Каролина Мухова.