В финал Уимблдона вышли два теннисиста с аллергией на траву Зверев и Мухова сыграют в финалах Уимблдона вопреки аллергии

Москва10 июл Вести.В финал Уимблдонского теннисного турнира вышли два спортсмена, страдающие аллергией на травяное покрытие кортов. В мужском решающем матче сыграет немец Александр Зверев, а в женском одиночном разряде за титул поборется чешка Каролина Мухова.

Оба теннисиста вынуждены ежедневно принимать медикаменты, чтобы справляться с симптомами недуга во время соревнований. Мухова призналась, что ей приходится пить таблетки и использовать капли для носа и глаз. Зверев также принимает антигистаминные препараты, так как летняя трава вызывает у него сильный насморк и чихание. Ранее в этом сезоне немецкий теннисист стал победителем грунтового турнира "Ролан Гаррос".