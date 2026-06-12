RT: аллергию вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит

Эксперты разъяснили влияние тополиного пуха на аллергию и городскую среду RT: аллергию вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит

Москва12 июн Вести.Аллергические реакции вызывает не сам тополиный пух, а пыльца растений, которую он переносит, рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета Базовой организации государств - участников СНГ по экологическому образованию Владимир Пинаев.

В беседе с RT эксперт отметил, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном.

Пух действительно доставляет аллергикам неудобства, но здесь важно понимать, что сам по себе он является не аллергеном, а переносчиком пыльцы других растений подчеркнул он

Пинаев объяснил, почему в программах городского озеленения чаще всего использовались тополя. По его словам, нужно было выбрать дерево, которое хорошо растет, устойчиво к антропогенной среде и сможет внести свой вклад в очистку городского воздуха. Одним из таких устойчивых видов был тополь.

При этом эксперт добавил, что тополь выделяет кислорода больше, чем другие деревья, быстро растет, хорошо переносит засуху и переувлажнение, а также отличается высокой стойкостью к морозу. Кроме того, он может снижать уровень шума благодаря особенностям строения кроны, увлажнять воздух и способствовать его очищению.

Количество тополиного пуха может уменьшить обрезка дерева, однако эффект от этого временный, потому что через какое-то время дерево восстановится и может давать даже больше пуха в последующие сезоны. Для решения этой проблемы требуется городская программа постепенной замены тополей на другие виды деревьев.

Врач - аллерголог-иммунолог, завкафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Наталья Татаурщикова заявила, что пух тополя может переносить белковые частицы пыльцы злаковых трав и деревьев, которые вызывают аллергическую реакцию. Ключевыми аллергенами являются пыльца ранних деревьев (березы, ольхи, орешника) и злаковых трав, особенно тимофеевки.

В первую очередь необходимо по возможности находиться в помещениях с кондиционером и ограничить пребывание на улице в периоды высокой концентрации пыльцы. Если на улицу все-таки нужно выйти, можно надеть очки, даже без диоптрий, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза, а также использовать назальные барьерные средства, которые продаются в аптеке рассказала Татаурщикова

Ранее эксперт Мария Комбарова также заявила, что аллергии на тополиный пух не существует.