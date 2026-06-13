Сезон тополиного пуха в Москве подходит к концу В Москве заканчивается период пушения тополей

Москва13 июн Вести.В Москве подходит к концу сезон пушения тополей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Елену Семенкову.

Обычно период пушения у тополя продолжается около трех недель, скоро он подойдет к концу. К тому же присутствие пуха зависит от погодных условий цитирует эксперта агентство

Семенкова пояснила, что после дождей пух прибивается к земле или вообще остается внутри плодовых коробочек.

По ее словам, опасности пух не представляет: сам он не вызывает аллергию. Однако на пушинках может скапливаться пыльца других растений, поэтому аллергикам лучше избегать прогулок в местах, где растет много тополей.