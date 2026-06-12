Биолог предрек скорое исчезновение тополиного пуха в Москве Биолог Филин: тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение 10 лет

Москва12 июн Вести.Тополиный пух может исчезнуть с улиц Москвы уже в ближайшее десятилетие, об этом в беседе с РИА Новости заявил кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин. По его мнению, причиной тому станут старение деревьев, климатические факторы и замена тополей гибридными видами.

Пуха в Москве становится с каждым годом меньше​​​. <...> Комбинация всех факторов может привести к тому, что примерно в течение 10 лет тополиный пух в московском регионе может исчезнуть полностью сказал эксперт

По его мнению, основным фактором здесь выступает старение деревьев. В настоящее время возраст большинства московских тополей перевалил за 60-70 лет, при том, что срок жизни этих деревьев составляет от 50 до 80 лет. Кроме того, в старости они прекращают давать семена.

Кроме того, власти города стали менять тополя на другие деревья, не дающие такого количества пуха. Завершает картину климат: при холодной весне и начале лета почки тополей не успевают вызревать, а ливни сбивают пух еще до того, как он начинает облетать.