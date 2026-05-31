Москва31 мая Вести.Деятельность человека ставит под угрозу будущее ряда видов насекомых. На грани вымирания могут оказаться светлячки, заявил ИС "Вести" старший преподаватель кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Московского отделения Русского энтомологического общества Петр Петров.

Популяции светлячков уже сокращаются по всему миру. В России эта проблема пока не столь выражена, но начинать принимать меры нужно сейчас, подчеркнул эксперт.

Про насекомых это можно сказать в целом: глобальная численность некоторых групп, судя по всему, снижается. И это наверняка связано с человеком, с научно-техническим прогрессом, в частности, со световым загрязнением. Это касается тех же светлячков, которые используют свет для коммуникации, прежде всего для поиска самцами самок. В темноте это делать легко, а при свете сложно. И если мы хотим жить в мире, в котором можно будет куда-то пойти или поехать и увидеть светлячков, то нужно стараться что-то делать немного по-другому заявил Петров

По его словам, бороться с проблемой можно "мягкими методами". Например, использовать для освещения улиц фонари с определенным спектром.

Для насекомых некоторые части спектра, которые нам видны, не видны. В красном свете насекомые плохо видят. И часть его не видна для них совсем. Поэтому, может быть, подбирать фонари соответствующего спектра – это хорошая идея. Лампы, в спектре которых меньше ультрафиолета, привлекают их [светлячков] меньше. К тому же фонари, когда светят вниз, нас это вполне устраивает. Но многие наши фонари светят во все стороны, в том числе вверх. И это мешает насекомым. Вот такого рода вещи надо иметь в виду пояснил Петров

Он отметил, что у человека есть все возможности предотвратить негативный сценарий.