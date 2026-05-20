Вирусолог считает, что мир столкнется с пандемией, если не отслеживать инфекции Вирусолог Нетесов: если не отслеживать инфекции – мир столкнется с пандемией

Москва20 мая Вести.Если профильные организации не будут заниматься мониторингом зоонозных инфекций (заболеваний, передающихся от животных человеку), то мир рискует столкнуться с новой пандемией. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал вирусолог, академик Российской академии наук Сергей Нетесов.

По словам ученого, финансирование Всемирной организации здравоохранения упало, и в России мониторинговых исследований стало намного меньше, что может привести к тому, что нужно будет "тушить пожар, а не предупреждать огни пандемий".

Пугающе, но ситуация такова, что если мы не будем мониторить нынешние зоонозные инфекции – те, которые среди животных гуляют, с целью отследить возможные периоды перехода этих животных на людей, – то мы рискуем оказаться в ситуации, в которой мы оказались когда-то, когда возник пандемический грипп в 2009 году, и тогда резко все очень пошло вверх. И вакцины были не готовы, и диагностику не сразу сделали. А потом еще и коронавирус нас очень сильно, так сказать, уже не напугал, а реально от него пострадала куча людей заявил Нетесов

Ранее в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка сообщалось, что вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и наносят все больший ущерб.