Москва12 апр Вести.Свиной и птичий гриппы, а также оспа способны вызвать пандемию, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя президента Российской академии образования, академика РАН Геннадия Онищенко.

Мы держим на контроле штаммы свиного гриппа, птичьего гриппа определенные штаммы мы ведем, потому что считаем, что у них высокий пандемический потенциал отметил он

Онищенко также уточнил, что в мире в 1980 году прекратили прививать граждан от оспы, что лишило иммунитета от этого заболевания целые поколения и усугубило ситуацию с заражением оспой обезьян.

Эпидемиолог заявил, что в мире сейчас доминируют инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.