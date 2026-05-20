Онищенко рассказал, что может стать "болезнью X"

Москва20 мая Вести.Потенциальная "болезнь X", способная спровоцировать новую глобальную пандемию, с высокой долей вероятности будет иметь зоонозное происхождение.

Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости.

Ученый пояснил, что тезис о переходе следующей масштабной инфекции к человеку из животного мира представляется ему неоспоримым и закономерным фактом.

В качестве примеров уже реализовавшихся угроз подобного типа Онищенко напомнил о коронавирусе, хантавирусе, а также о лихорадке Эбола, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее классифицировала как чрезвычайную ситуацию международного значения.

Специалист подчеркнул, что все эти опасные заболевания объединяет их первоначальное возникновение в фауне.

Ранее Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола.