Москва12 апрВести.Одним из факторов, влияющих на решение о необходимости вакцинации от бешенства, является ситуация с заболеванием в конкретном регионе, сообщил ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.
Во-первых, благополучные или неблагополучные территории по бешенству. Это каждый раз оценивается, в каждом регионе по-своему. Прежде всего нас интересует, болеют ли дикие животныеотметил эпидемиолог
Он также отметил, что важно, куда именно укусило потенциально опасное животное.
Чем выше - голова, допустим, лицо, шея - тем вопрос с введением препарата стоит остреесказал Онищенко
Третьим фактором является поведение укусившего животного: например, если горожанина укусила лисица, которая вышла к людям и не боится их, - значит она, скорее всего, больна.