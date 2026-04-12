Онищенко объяснил, в каких случаях особенно важно вакцинироваться от бешенства

Москва12 апр Вести.Одним из факторов, влияющих на решение о необходимости вакцинации от бешенства, является ситуация с заболеванием в конкретном регионе, сообщил ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.

Во-первых, благополучные или неблагополучные территории по бешенству. Это каждый раз оценивается, в каждом регионе по-своему. Прежде всего нас интересует, болеют ли дикие животные отметил эпидемиолог

Он также отметил, что важно, куда именно укусило потенциально опасное животное.

Чем выше - голова, допустим, лицо, шея - тем вопрос с введением препарата стоит острее сказал Онищенко

Третьим фактором является поведение укусившего животного: например, если горожанина укусила лисица, которая вышла к людям и не боится их, - значит она, скорее всего, больна.