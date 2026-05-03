Москва3 мая Вести.Чтобы избежать заболевание бешенством у домашних животных, из необходимо регулярно прививать, а также выгуливать под присмотром, сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующую отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкину.

В целях профилактики бешенства у домашних животных следует соблюдать правила их содержания. В обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца старше 3 месяцев против бешенства. Лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу отметила она

Врач также заявила, что собак нужно выгуливать на поводках и в намордниках на специально оборудованных площадках или пустырях. Так вероятность встречи питомца с безнадзорным или диким животным будет минимизирована.

Если же хозяин заметил у животного признаки заболевания - обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, ему необходимо немедленно обратиться в ближайшую ветстанцию.