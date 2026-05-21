Москва21 мая Вести.Симптомами плохого самочувствия животных в жаркую погоду являются вялость, малоподвижное поведение и частое нахождение в тени. Такой информацией с ИС "Вести" поделилась главный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Северного и Северо-Западного административного округов Москвы Кристина Шарыкина.

Она добавила, что в случае осложнения у животного может начаться апатия, рвота, а также полуобморочное состояние.

Чтобы было понятно, что ваш питомец перегрелся, обратите внимание на поведение вашего питомца, это собака или кошка. Если животное терпит какие-то неудобства из-за жары, оно становится более вялым, малоподвижным, чаще прячется в какую-то тень, может проявляться и более усугубленная симптоматика в виде рвоты, апатии, полуобморочного состояния, в таких случаях уже просто необходимо будет обратиться к специалисту рассказала Шарыкина

Она также объяснила, что делать для предотвращения перегрева животных в жаркую погоду.

Чтобы этого избежать, необходимо для животных-компаньонов, таких как собаки, которые требуют выгула, выбирать время прогулки в более прохладное время — это утро, вечер. Если приходится все-таки прогуливаться днем из-за рабочего графика и стесненных обстоятельств, то выбирайте теневые какие-то парки, скверы, где есть прохлада, и можно спокойно с питомцем прогуляться в тени. Обязательно с собой на прогулку надо взять водичку и для себя, и для питомца заявила Шарыкина

Ветеринар также рассказала, что делать, если во время прогулки начали появляться симптомы перегрева питомца.

Если же вы увидели уже какие-то первые симптомы перегрева, то необходимо питомца поместить в прохладное помещение, протереть мордочку, лапы, подмышечные впадины прохладной водой, не ледяной, а именно прохладной. И дать, естественно, выпить водички питомцу. Если симптоматика не проходит, то необходимо срочно ехать к ветеринарному специалисту рассказала Шарыкина

Ранее сообщалось, что жара в Московском регионе стала рекордной в истории. Температура обновила суточный рекорд 129-летней давности.