Москва21 мая Вести.Аномальная жара является серьезным испытанием для человека. Терапевт Видновской больницы Зарема Тен рассказала NEWS.ru, как правильно охлаждаться во время летнего зноя и кому лучше лишний раз не выходить на улицу.

По словам врача, в жару пить ледяную воду опасно. Резкий контраст температур может стать настоящим шоком для разогретой слизистой горла. Могут появиться микротравмы, снизится иммунитет, а также вырастет вероятность заполучить фарингит или ангину. Такой ожог открывает ворота для вирусов и бактерий.

Кроме того, ледяная вода, попадая в горячий желудок, вызывает резкий спазм сосудов пищеварительного тракта, что нарушает кровообращение и процесс пищеварения. Организм воспринимает такой холод как стресс, мобилизуя силы на согревание, а не на охлаждение, что лишь усиливает внутренний жар.

Пейте прохладную, комнатной температуры или чуть ниже, около 15–20 °C, но не ледяную воду. Освежает она ничуть не хуже, зато безопасно отметила Тен

В зной хочется встать под ледяной душ, но это стресс для организма, аналогичный глотку ледяной воды. Он даст кратковременное ощущение прохлады, после чего тело начнет усиленно вырабатывать тепло, чтобы согреться.

Оптимальное время принятия душа — 5-15 минут, температура воды — около 20-25°C. Врач напомнила, что долгое стояние под душем может пересушить кожу.

Жара — особо тяжелое время для тех, у кого есть проблемы с сердцем и давлением. Повышенная температура заставляет сердце работать с удвоенной силой, расширяются сосуды, результат — скачки давления, приступы стенокардии или даже инфаркт.

Врач рекомендует отказаться в жару от соленой пищи — соль задерживает воду и повышает давление.

Исключить тяжелую, жирную пищу (жареное мясо, сало, пирожные) — на ее переваривание тратится много энергии и крови. Не переедать. дает рекомендации Зарема Тен

Следует отказаться от алкоголя, особенно крепкого, в любых количествах. Он расширяет сосуды, увеличивает нагрузку на сердце и обезвоживает. Рекомендуется также отказаться от крепкого кофе или чая, так как это может спровоцировать скачок давления. Газированные сладкие напитки, ледяные напитки также противопоказаны в жару.

Врач отметила, что лучше всего почаще пить чистую воду комнатной температуры. Минеральную воду следует выбирать с наименьшим количеством соли. Правильным выбором станут несладкие компоты из свежих или сушеных фруктов или ягод: натуральный вкус, витамины. Морсы отлично утоляют жажду, обладают легким тонизирующим эффектом. Зеленый чай или травяные чаи (мята, мелисса, ромашка) комнатной температуры или слегка охлажденные тонизируют и освежают. Терапевт напомнила, что лучше отказаться от сахара в пользу меда.

Кисломолочные напитки комнатной температуры тоже хорошо утоляют жажду, восстанавливают баланс, кроме того, они полезны для пищеварения.

При выборе одежды врач посоветовала отказаться от темных расцветок, поскольку такая одежда поглощает солнечные лучи, сильно нагревается сама и нагревает тело под ней, затрудняя теплоотдачу. Светлая — отражает солнечный свет.

Откажитесь от черного и темно-синего цветов. Они становятся настоящими "печками" на солнце. Выбирайте белый, светло-бежевый, пастельные тона (светло-голубой, мятный, нежно-розовый, светло-желтый), светло-серый. Эти цвета лучше всего отражают солнечные лучи и помогают сохранять прохладу. посоветовала врач

Как сообщалось, установившаяся в Московском регионе аномальная для мая жара стала рекордной в истории. По данным синоптиков, обновлен суточный рекорд 129-летней давности.