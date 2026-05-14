В московском регионе появился риск "подпалить кожу" Синоптик Макарова предупредила москвичей о возможности обгореть на солнце

Москва14 мая Вести.Сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей московского региона о риске обгореть, поскольку солнце сейчас находится высоко, передает ТАСС.

Она рекомендовала носить в такие дни головные уборы и очки, брать с собой солнцезащитные зонтики, а также обращать внимание на поток ультрафиолета.

Солнце высокое, и даже в наших широтах можно подпалить кожу объяснила синоптик

Кроме того, она рекомендовала дачникам "не торопиться раздеваться", а на детей надевать не бейсболки, а панамки, чтобы у них не обгорали уши.

Макарова пояснила, что витамин D необходим, но надо контролировать дозу, которую мы получаем.

Особенно важно, подчеркнула синоптик, соблюдать эти правила в мае и начале июня – до тех пор, пока не появится легкий загар.