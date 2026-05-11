Ветврач Бабаева: животное при инсульте может ходить с опущенной головой по кругу

Москва11 мая Вести.При инсульте питомец может перестать отзываться на кличку и узнавать хозяина, а также ходить по кругу с опущенной головой, изгибаясь в одну сторону, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача Советской государственной ветклиники Елизавету Бабаеву.

Во-первых, (при инсульте - ред.) меняется поведение питомца. Возможна утрата условных рефлексов, когда собака может не реагировать на команды и кличку, а также не узнавать хозяина. Может появиться агрессивное, чрезмерно возбужденное поведение. Питомец может ходить по кругу с опущенной вниз головой, изгибая туловище в одну сторону. Также появляются признаки нарушения координации, рефлексов, возможны асимметрия или паралич части морды отметила она

Ветеринар также добавила, что у животного могут двигаться или подергиваться глазные яблоки, размер или форма одного зрачка может поменяться. Возможны и припадки, нарушение дыхания и отказ конечностей.

В зоне риска по инсульту находятся кошки и собаки старше семи лет с предрасположенностью к подобным заболеваниям, уточнила она.