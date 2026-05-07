Врач Шмойлова: головная боль и головокружение могут означать проблемы с сосудами

Врач назвала симптомы проблем с сосудами Врач Шмойлова: головная боль и головокружение могут означать проблемы с сосудами

Москва7 мая Вести.О сосудистых заболеваниях могут свидетельствовать боль за грудиной, головные боли и головокружения, боль и слабость в мышцах ног, а также боли в животе после еды, сообщило РИА Новости со ссылкой на сосудистого хирурга Татьяну Шмойлову.

Приступы внезапной давящей, сжимающей или жгучей боли за грудиной — это признаки ишемической болезни сердца. Головокружения, частые головные боли, шум в ушах, шаткость походки могут свидетельствовать об атеросклерозе артерий головного мозга отметила она

По словам Шмойловой, о хронической ишемии ног говорят боль или слабость в мышцах нижних конечностей, в боли в животе после еды являются признаками проблем с кровоснабжением кишечника.