Москва4 авг Вести.Терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала о неочевидных симптомах анемии. Ее слова приводит NEWS.ru.

Головная боль, "туман" в голове, головокружения при резком вставании, шум в ушах и другие симптомы многие списывают на мигрень или проблемы с давлением рассказала врач

Однако, по ее словам, на самом деле причина появления таких симптомов может быть связана с тем, что мозгу "хронически не хватает" кислорода. Терапевт добавила, что это приводит к "затуманиванию" создания, когда трудно сконцентрироваться на чем-то, а также появляются проблемы с памятью.

Анемия – это уменьшение содержания гемоглобина и/или снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей кислородом. По данным из открытых источников, такой диагноз ставят при снижении гемоглобина ниже 130 г/л у мужчин и ниже 115 г/л у женщин. У детей для постановки диагноза принимают во внимание возраст. Главная опасность анемии в том, что хроническая нехватка кислорода постепенно нарушает работу разных систем.

Ранее Зарема Тен рассказала о симптомах рака поджелудочной железы.