Москва18 июл Вести.Головокружение, судороги в икроножных мышцах, а также рвота, заторможенность и отсутствие мочеиспускания могут быть симптомами сильного обезвоживания, требующего обращения к врачу, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего дневным стационаром клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии", диетолога, кардиолога, терапевта Татьяну Залетову.

Когда дефицит жидкости достигает 3-5% от массы вашего тела, появляется классический симптом: резкое головокружение при попытке встать... Это состояние называется ортостатическим коллапсом, оно говорит о том, что сосуды потеряли свой тонус из-за нехватки жидкости и не успевают сжаться, чтобы удержать давление. Нередко на этом фоне начинаются судороги в икроножных мышцах, потому что нарушенный электролитный баланс делает мышечное волокно гипервозбудимым отметила эксперт

Она также уточнила, что отсутствие позывов к мочеиспусканию в течение 6-8 часов говорит о том, что почечный кровоток критически снижен и почки вот-вот откажут. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, поскольку требуется внутривенное вливание, поскольку перорально нужный объем усвоить не получится.