Москва6 июл Вести.Летняя духота может нарушать ночной сон и вызывать сонливость днем, рассказала директор филиалов сети лабораторий "KDL | Медскан" в Ставрополе Оксана Чисникова изданию NEWS.ru.

По словам Чисниковой, для миллионов жителей крупных городов лето становится серьезным испытанием для организма, а особенно тяжело жару переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одна из частых проблем, с которой сталкиваются горожане, - гипоксия, также известная как кислородное голодание. Ее последствия достаточно серьезны, среди них постоянная головная боль и головокружения, нарушение работоспособности, проблемы со сном ночью и чрезмерная сонливость днем сказала она

Также возможны одышка и перепады артериального давления.

По словам специалиста, наиболее остро на духоту в городе реагируют люди с заболеваниями дыхательной системы, хроническими патологиями сердца и сосудов, а также пожилые пациенты.

Чисникова добавила, что для оценки состояния организма используется пульсоксиметрия - метод измерения насыщения крови кислородом с помощью специального прибора. Нормальным считается показатель выше 95%. Врач пояснила, что сатурация может снижаться не только при заболеваниях легких, но и у людей, которые долго находятся в душных помещениях.