Врач рассказала, о каких болезнях может говорить сильная потливость Доцент Волгина: повышенная потливость может указывать на серьезные болезни

Москва6 мая Вести.Повышенная потливость без видимых причин может быть признаком различных заболеваний, в том числе и эндокринных нарушений. Об этом "Газете.ru" рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, гипергидроз может сопровождать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и надпочечников, а также инфекции – туберкулез или ВИЧ – и онкологические процессы.

Ночная потливость бывает нередко связана с гормональными нарушениями или апноэ. Кроме того, симптом может проявляться при аутоиммунных заболеваниях и патологиях нервной системы, например, болезни Паркинсона.

Гипергидроз может быть проявлением ишемической болезни сердца, а резко возникший холодный липкий пот требует исключения инфаркта миокарда подчеркнула Волгина

Эксперт добавила, что при регулярной и выраженной потливости, особенно если она сопровождается слабостью, температурой, болью в груди или другими симптомами, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач рассказал о возможных причинах переедания. По его словам, на это может влиять недостаток жидкости в организме, употребление продуктов с высоким гликемическим индексом и недостаточное пережевывание пищи.