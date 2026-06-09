Москва9 июн Вести.Дефицит сна увеличивает вероятность развития сахарного диабета. Об этом заявила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По ее словам, снизить риск возникновения недуга могут правильное питание и физическая активность.

Систематический дефицит разрушает метаболическое здоровье. Исследования показали, что даже несколько дней недосыпа вызывают инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки перестают адекватно реагировать на инсулин и не усваивают глюкозу сказала Тен в комментарии NEWS.ru

Терапевт уточнила, что риск развития инсулинорезистентности крайне низок, если продолжительность сна составляет около 7 часов и 18 минут. При этом, помимо дефицита сна (менее 6 часов), вред приносит и избыток сна (более 9 часов). Тен посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные, отказаться от электронных устройств за час до сна, принять теплый душ, избегать кофеина, алкоголя и плотных приемов пищи во второй половине дня.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, при котором развивается гипергликемия (когда уровень глюкозы в крови превышает допустимые нормы) вследствие нарушения действия инсулина (гормона, вырабатываемого поджелудочной железой). Это наиболее распространенная эндокринная патология в мире.