Москва25 июн Вести.Сон представляет собой активный регуляторный процесс, критически важный для полноценного функционирования иммунной системы организма. Хронический дефицит ночного отдыха напрямую подавляет защитные ресурсы человека, увеличивая уязвимость перед широким спектром патологий, рассказала в беседе с RT научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Специалист подчеркнула, что стабильная работа защитных механизмов является базой для общего благополучия организма.

Иммунная система играет важную роль в поддержании здоровья. При сбоях может возникнуть риск патологических состояний: от частых рецидивирующих инфекций до аутоиммунных расстройств, онкологии и болезней отдельных органов и систем предупреждает врач

Во время здорового сна вырабатываются мелатонин и пролактин, стимулирующие активность иммунных клеток, которые распознают и уничтожают в том числе опухолевые структуры. При недосыпе этот механизм дает сбой.

Помимо снижения выработки антител, недостаток сна провоцирует гормональный дисбаланс и затяжной стресс.

Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и провоспалительных цитокинов. В результате иммунная система работает в постоянном режиме слабого, но изматывающего "чрезвычайного положения", что снижает её способность адекватно реагировать на вирусы и бактерии поясняет Шуппо

Кроме того, при дефиците сна ухудшается регенерация слизистых оболочек дыхательных путей и ЖКТ, что открывает путь для проникновения инфекций.

Для предотвращения подобных рисков Шуппо рекомендовала строго соблюдать режим дня и засыпать в промежутке с 21:00 до 23:00. Она пояснила, что период с 23:00 до 03:00 является ключевым для синтеза мелатонина — гормона, который снижает уровень кортизола и замедляет процессы старения в организме.