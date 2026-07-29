Диетолог рассказала, что надо есть перед сном

Диетолог предупредила, что ложиться спать голодным вредно Диетолог рассказала, что надо есть перед сном

Москва29 июл Вести.Для качественного сна важен не только выбор конкретных продуктов, но и режимность питания, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, идеальным вариантом для качественного ухода в сон будет соблюдение интервала между окончанием приема ужина и сном - не меньше, чем 2-3 часа.

Все, что происходит в нашем организме, запускает каскад биохимических реакций и гормональной активности. Поэтому, если мы даем организму нагрузку на пищеварительный процесс, то он не будет уходить в сон, потому что у него это не первостепенная задача пояснила Лазуренко.

Кроме того, нельзя уходить в сон в состоянии голода — особенно, если это голод более 8 часов, подчеркнула эксперт.

Как правило, к моменту ухода ко сну уровень глюкозы становится очень-очень низкий, и на его место приходит кортизол, который начинает заставлять проверять, что там, в холодильнике поделилась диетолог

Наталья Лазуренко отметила, что основу ужина должны составлять легкоусвояемые белки, поскольку организму нужен "строительный материал", который будет формировать достаточно гормонов ночного времени. Это может быть нежирный вариант рыбы, курица или индейка. Также следует добавить правильные жиры: масло грецкого ореха, либо авокадо - просто чайную ложку. Овощи же дадут клетчатку и предотвратят резкий скачок глюкозы.