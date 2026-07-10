Диетолог Дороднева: за сутки рекомендуется есть не более 500 грамм арбуза

Диетолог назвала безопасную суточную порцию арбуза Диетолог Дороднева: за сутки рекомендуется есть не более 500 грамм арбуза

Москва10 июл Вести.Здоровым взрослым людям рекомендуется съедать не более 300-500 грамм арбуза в день. При злоупотреблении ягода может вызывать отеки и перегрузку почек, предупредила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

По ее словам, которые приводит ТАСС, из-за высокого содержания воды арбуз способствует выведению продуктов обмена веществ, а также обеспечивает организм пищевыми волокнами, калием и магнием.

Оптимальная суточная доза для здорового взрослого человека составляет 300-500 граммов арбузной мякоти. Как и все растения рода тыквенных, арбуз содержит много антиоксидантов, в частности ликопин, который защищает сосуды и снижает риск развития онкологии сказала Дороднева

Диетолог подчеркнула, что есть арбуз следует в первой половине дня. Вечером работа почек и обменные процессы замедляются, из-за чего лишняя жидкость может задерживаться в организме. Употребление арбуза перед сном может вызвать частые ночные пробуждения и утренние отеки.

16 июня кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно предупредила об опасности употребления в пищу арбуза и дыни на пляже. По ее словам, эти продукты могут вызвать расстройство стула и обезвоживание.