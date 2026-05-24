Москва24 маяВести.Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление клубники. По словам специалиста, рискованно съедать за один раз более 400–500 граммов ягоды.
Даже у людей без аллергии переедание клубники способно спровоцировать аллергическую реакцию, вздутие живота, изжогу и диарею. А у пациентов с сахарным диабетом из-за высокого содержания фруктозы может развиться гипергликемия, предупредила врач в беседе с РИА Новости.
Ямилова отметила, что ягода противопоказана при аллергии на нее, гастрите, язвенной болезни, а также в периоды обострения любых заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, эксперт сослалась на недавние научные данные: клубника, как и другие сельхозкультуры, может заражаться опасными микроскопическими грибами — микотоксинами. При регулярном употреблении зараженных ягод возможны токсические эффекты. Не исключено и наличие следов пестицидов, которые тоже вредят организму.
В связи с этим врач рекомендует очень тщательно выбирать клубнику. Нужно есть только свежие, целые ягоды без признаков порчи, а перед этим обязательно их хорошо мыть.