Москва5 июл Вести.Свежая клубника хранится недолго, поэтому из нее лучше сразу сделать домашние заготовки. Об этом ИС "Вести" заявил консультант кухни Данилова монастыря, шеф-повар Олег Ольхов.

По его словам, для заготовок нужно выбирать ягоды без повреждений, при этом белые бочка в небольших количествах допускаются (белые участки у основания ягоды говорят лишь о том, что клубника не до конца созрела, но при этом она целая и плотная).

[Для приготовления] "пятиминутки" … нужно просто прокрутить ягоду с сахаром, и "пятиминутка" готова. Но долго она, конечно, не лежит. Правда, вы можете ее заморозить. [Для приготовления компота] вы берете одну часть клубники на десять частей воды. То есть, если вы хотите сварить один литр напитка, вы берете 100 граммов клубники, один литр воды, а вот сахара вы берете по вкусу, ведь можно совсем без него обойтись. Да, и просто доводите до кипения и оставляйте настояться желательно на ночь, тогда утром у вас будет очень хороший и насыщенный напиток. … Я [клубнику] просто замораживаю частями, а потом быстро достаю и, например, раз – в компот, раз – в лимонад, раз – и варенье сделали сказал Ольхов

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление клубники. По словам специалиста, рискованно съедать за один раз более 400–500 граммов ягоды.