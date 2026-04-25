Россиянам рассказали, как определить повторную заморозку шашлыка Эксперт: избыток жидкости может свидетельствовать о повторной заморозке шашлыка

Москва25 апр Вести.Чрезмерное количество маринада или мясного сока может указывать на повторное замораживание шашлыка или нарушение температурного режима при его хранении, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнила, что употребление в пищу мяса, которое хранили с нарушениями, может грозить отравлением.

Избыток жидкости при покупке мяса очень важен, ведь чрезмерное количество маринада или выделившегося мясного сока может свидетельствовать о повторном замораживании или длительном нарушении температурного хранения сказала она

По словам Кузнецовой, охлажденный маринованный шашлык промышленного производства пригоден к употреблению в течение двух-трех суток. Это также зависит от маринада и упаковки.

Маринад, вопреки распространенному мнению, не является консервантом в полном смысле этого слова. Он лишь замедляет развитие микрофлоры, но не останавливает его, особенно при нарушении температурного режима указала она

Кроме того, мясо, пролежавшее вне холодильника дольше двух часов, уже непригодно в пищу, и последующая жарка на углях не гарантирует устранения вредных бактерий, уточнила она.

Некоторые бактериальные токсины устойчивы к нагреванию, а неравномерный прогрев крупных кусков может оставить патогены в центре добавила Кузнецова

Она также резко раскритиковала покупку шашлыка с рук, на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. Для того, чтобы снизить риски, мясо следует мариновать самостоятельно, используя при этом натуральные продукты.

Ранее Роскачество представило рекомендации по покупке готового маринованного шашлыка.