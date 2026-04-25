Москва25 апрВести.Чрезмерное количество маринада или мясного сока может указывать на повторное замораживание шашлыка или нарушение температурного режима при его хранении, рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета "Росбиотех" Ксения Кузнецова в беседе с ТАСС.
Эксперт напомнила, что употребление в пищу мяса, которое хранили с нарушениями, может грозить отравлением.
Избыток жидкости при покупке мяса очень важен, ведь чрезмерное количество маринада или выделившегося мясного сока может свидетельствовать о повторном замораживании или длительном нарушении температурного хранениясказала она
По словам Кузнецовой, охлажденный маринованный шашлык промышленного производства пригоден к употреблению в течение двух-трех суток. Это также зависит от маринада и упаковки.
Маринад, вопреки распространенному мнению, не является консервантом в полном смысле этого слова. Он лишь замедляет развитие микрофлоры, но не останавливает его, особенно при нарушении температурного режимауказала она
Кроме того, мясо, пролежавшее вне холодильника дольше двух часов, уже непригодно в пищу, и последующая жарка на углях не гарантирует устранения вредных бактерий, уточнила она.
Некоторые бактериальные токсины устойчивы к нагреванию, а неравномерный прогрев крупных кусков может оставить патогены в центредобавила Кузнецова
Она также резко раскритиковала покупку шашлыка с рук, на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли. Для того, чтобы снизить риски, мясо следует мариновать самостоятельно, используя при этом натуральные продукты.
Ранее Роскачество представило рекомендации по покупке готового маринованного шашлыка.