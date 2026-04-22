Роскачество: шашлык надо готовить максимум через 12 часов после покупки мяса

Москва22 апр Вести.При покупке готового маринованного шашлыка специалисты советуют отдавать предпочтение продукции известных мясоперерабатывающих предприятий. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

На этикетке должна быть указана полная информация об изготовителе, а сам продукт должен маркироваться как "полуфабрикат мясной". Важно проверить дату изготовления: чем свежее, тем лучше, особенно если вы не планируете готовить сразу. Эксперты также рекомендуют избегать шашлыка в белых соусах — это повышает риск отравления.

Кроме того, кусочки в упаковке должны быть однородными по размеру и массе — это обеспечит равномерную прожарку и безопасность.

Несоленое мясо до приготовления должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов, соленое и замаринованное — не выше 6 градусов. Свежее охлажденное мясо лучше всего приготовить в течение 2–4 часов после покупки, максимальный безопасный срок — около 10–12 часов.

У свежего охлажденного мяса цвет равномерный и глянцевый. Жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. После нажатия пальцем вмятина на хорошем мясе быстро исчезает.

Цвет зависит от вида мяса: свиная шейка — бледно-розовая; телятина и баранина — малинового цвета, не темнее. Мясо должно быть сухим и упругим, без скользкости и избытка жидкости.