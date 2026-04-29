В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить и хранить шашлык Роспотребнадзор: готовый шашлык не следует хранить дольше 1,5 суток

Москва29 апр Вести.Жарить шашлык нужно около 15-20 минут, а хранить в холодильнике готовый можно не дольше 36 часов, сообщило РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций, при наличии хороших углей шашлык прожаривается за 15-20 минут. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует нарезать, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Таким образом его можно хранить до 36 часов отметили в ведомстве

Там также рассказали, что признаком готовности мяса можно считать прозрачный сок, выделяемый при проколе зубочисткой или надрезе.

При покупке там рекомендовали ориентироваться на состав и дату фасовки.