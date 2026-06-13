Что надо знать, чтобы не отравиться и не подавиться шаурмой В Роскачестве рассказали о правилах выбора безопасной шаурмы

Москва13 июн Вести.При покупке шаурмы надо обращать внимание и на внешний вид продавца, и на то, в каких условиях он работает, передает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Повар должен готовить продукт в перчатках и работать в чистой униформе.

Желательно, чтобы на кителе не было пуговиц, поскольку известны случаи, когда они отрываются и оказываются в продуктах говорится в сообщении

Надо также обратить внимание, есть ли в точке продажи кондиционер. Летом это особенно это важно.

В ведомстве пояснили, что СанПиН не обязывают устанавливать его, но предписывают поддерживать определенную температуру – около 23-25 градусов. Если в помещении жара, то к безопасности продуктов могут быть вопросы, отметили в Роскачестве.

Что касается мяса, то лучше, когда его срезают с вертела.

Если его достают из холодильника, оно может быть несвежим предупреждают эксперты

В торговой точке также обязательно должны быть раковина и дезинфицирующее средство и не должно быть рядом с местом приготовления продукта личных вещей сотрудников.