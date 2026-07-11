Роспотребнадзор: чтобы еда не испортилась в машине, разделяйте сырое и готовое

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать быстрой порчи еды в машине Роспотребнадзор: чтобы еда не испортилась в машине, разделяйте сырое и готовое

Москва11 июл Вести.Роспотребнадзор дал рекомендации, как сделать так, чтобы еда долго не портилась, находясь в машине. Об этом ведомство пишет в MAX.

Как сообщается, скоропортящиеся продукты – рыба, мясо, молочная продукция, колбасы и готовые салаты – должны храниться при температуре не выше +4°C, поэтому для их перевозки лучше использовать термосумки или автомобильные холодильники.

Разделяйте сырые и готовые продукты. Упаковывайте их в герметичные контейнеры или пакеты. Проверяйте упаковки на целостность и срок годности пишет Роспотребнадзор

Также ведомство советует избегать многокомпонентных салатов с майонезом, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.