Москва11 июлВести.Роспотребнадзор дал рекомендации, как сделать так, чтобы еда долго не портилась, находясь в машине. Об этом ведомство пишет в MAX.
Как сообщается, скоропортящиеся продукты – рыба, мясо, молочная продукция, колбасы и готовые салаты – должны храниться при температуре не выше +4°C, поэтому для их перевозки лучше использовать термосумки или автомобильные холодильники.
Разделяйте сырые и готовые продукты. Упаковывайте их в герметичные контейнеры или пакеты. Проверяйте упаковки на целостность и срок годностипишет Роспотребнадзор
Также ведомство советует избегать многокомпонентных салатов с майонезом, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.