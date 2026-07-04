Стало известно, чем может быть опасна доставка еды летом Эксперт рассказала, чем может быть опасна доставка еды летом

Москва4 июл Вести.Риск отравления готовой едой в жаркую погоду будет выше. Одна из причин заключается в нарушении правил ее транспортировки, рассказала ИС "Вести" доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, большинство продуктов должно храниться при температуре от 2 до 6°C.

Одна из причин, почему происходит отравление – это достаточно длительная доставка от места… до холодильника дома… Здесь очень важно, чтобы на всей цепочке, на всех этапах транспортировки создавались необходимые условия. Необходимо использовать сумки-холодильники… которые обеспечивают надлежащую температуру в течение нескольких часов… Когда нам готовую продукцию доставляют на дом, в офис, то… путь должен быть минимальным, потому что… если будет жарко… то уже длительное пребывание вот в пути может привести к началу процесса порчи сказала эксперт

Мясникова добавила, что многие курьеры нарушают эти требования и в этой связи от доставки готовой еды летом стоит отказаться.

Ранее ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева рассказала, что домашняя еда воспринимается человеком как более вкусная по сравнению с ресторанными блюдами благодаря психологическим ассоциациям с детством и чувством безопасности.